Великобритания введет новую миграционную систему, основанную на баллах

19 февраля, 2020, 11:38

Правительство Великобритании планирует после завершения переходного периода после выхода из Евросоюза изменить миграционную систему

Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что согласно новой системе граждане Евросоюза будут рассматриваться аналогично гражданам других стран, которые прибыли в Британию. По словам министра внутренних дел Прити Пател, это позволит привлечь в страну лучших мигрантов.

Новая система призывает работодателей отойти от зависимости от "дешевой рабочей силы" из Европы и инвестировать в содержание персонала и развитие технологий автоматизации.

"Правительство хочет систему, основанную на баллах, которая учитывает различные факторы, такие как навыки и язык, при выдаче виз, что позволило бы людям работать в Великобритании", - говорится в сообщении.

Согласно новой системе заявитель будет получать баллы. 70 набранных баллов позволит получить визу. При этом 50 баллов можно набрать имея предложение о работе от утвержденного работодателя с соответствующим уровнем квалификации, а также говорить на английском языке. Повысить оценку до проходного уровня можно за счет заработной платы - необходимо иметь доход не менее 25,6 тысячи фунтов стерлингов, а также за счет квалификации (10 баллов за докторскую степень по философии или 20 баллов за докторскую диссертацию), или сферы деятельности, в которой нуждается Великобритания.

При этом правительство исключает возможности для низкоквалифицированных рабочих, призывая бизнес "адаптироваться и приспосабливаться" к концу свободного передвижения между странами ЕС и Британией.