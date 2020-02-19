Великобритания введет новую миграционную систему, основанную на баллах
Об этом сообщает BBC.
Сообщается, что согласно новой системе граждане Евросоюза будут рассматриваться аналогично гражданам других стран, которые прибыли в Британию. По словам министра внутренних дел Прити Пател, это позволит привлечь в страну лучших мигрантов.
Новая система призывает работодателей отойти от зависимости от "дешевой рабочей силы" из Европы и инвестировать в содержание персонала и развитие технологий автоматизации.
"Правительство хочет систему, основанную на баллах, которая учитывает различные факторы, такие как навыки и язык, при выдаче виз, что позволило бы людям работать в Великобритании", - говорится в сообщении.
Согласно новой системе заявитель будет получать баллы. 70 набранных баллов позволит получить визу. При этом 50 баллов можно набрать имея предложение о работе от утвержденного работодателя с соответствующим уровнем квалификации, а также говорить на английском языке. Повысить оценку до проходного уровня можно за счет заработной платы - необходимо иметь доход не менее 25,6 тысячи фунтов стерлингов, а также за счет квалификации (10 баллов за докторскую степень по философии или 20 баллов за докторскую диссертацию), или сферы деятельности, в которой нуждается Великобритания.
При этом правительство исключает возможности для низкоквалифицированных рабочих, призывая бизнес "адаптироваться и приспосабливаться" к концу свободного передвижения между странами ЕС и Британией.
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