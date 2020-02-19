В Украине хотят повысить штрафы для монополистов за препятствование в доступе к электросетям
Об этом во время пресс-конференции сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Еспресо.TV
"Мы - одна из худших стран в мире по показателям подключения к электросетям. То есть, люди, которые строят магазины или предприятия, имеют большие хлопоты с тем, чтобы с монополистами договориться о том, каким образом подключиться к электросетям ", - отметил Гончарук.
По его словам, Минекоенерго вместе с НКРЭКУ и облэнерго долгое время работали над законопроектом о повышении штрафов для операторов систем распределения (ОСР) при препятствия в подключении коммерческих пользователей к электросетям.
"Сегодня правительство поддержало законопроект, он будет внесен в парламент и если коллеги-депутаты нас поддержат, то, я думаю, что уже в этом году ситуация с подключением к электроэнергии значительно улучшится", - добавил он.
По словам главы правительства, это сдерживает приход инвесторов в регионы и замедляет темпы создания новых рабочих мест.
"Правительство усиливает ответственность ОСР за такие действия, в частности из-за повышения размеров штрафных санкций.
Также мы усиливаем контроль за использованием собранных от потребителей средств. Они будут идти на развитие электросетей, а не на личные нужды владельцев облэнерго ", - написал Гончарук в Telegram.
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