В США мексиканца обвинили в работе на российскую разведку

19 февраля, 2020, 10:09

Гражданину Мексики, арестованному в Майами, было объявлено обвинение в том, что он действовал в качестве "незарегистрированного иностранного агента" по заданию российской разведки

Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно обвинительному акту, 35-летний Хектор Кабрера Фуэнтес был завербован сотрудником российской разведки в 2019 году.

Он был арестован в аэропорту перед посадкой в самолет, следовавшего в Мехико.

В США он приехал на прошлой неделе по туристической визе с целью наблюдения за информатором, который предоставлял ФБР сведения о русской разведывательной деятельности в Южной Флориде. При осмотре его смартфона была обнаружена переписка с российским куратором и фотографии автомобиля объекта его наблюдения.

Во время первого появления в суде Кабрера Фуеентес заявил, что занимается исследовательской деятельностью в Национальном университете Сингапура.