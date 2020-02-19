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Espreso.tvОбществоВ США мексиканца обвинили в работе на российскую разведку

В США мексиканца обвинили в работе на российскую разведку

Гражданину Мексики, арестованному в Майами, было объявлено обвинение в том, что он действовал в качестве "незарегистрированного иностранного агента" по заданию российской разведки

Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно обвинительному акту, 35-летний Хектор Кабрера Фуэнтес был завербован сотрудником российской разведки в 2019 году.

Он был арестован в аэропорту перед посадкой в самолет, следовавшего в Мехико.

В США он приехал на прошлой неделе по туристической визе с целью наблюдения за информатором, который предоставлял ФБР сведения о русской разведывательной деятельности в Южной Флориде. При осмотре его смартфона была обнаружена переписка с российским куратором и фотографии автомобиля объекта его наблюдения.

Во время первого появления в суде Кабрера Фуеентес заявил, что занимается исследовательской деятельностью в Национальном университете Сингапура.

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