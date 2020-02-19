В самолетах Boeing 737 Max нашли очередной недостаток

19 февраля, 2020, 11:46

В нескольких самолетах компании Boeing 737 Max, которые хранились на складе и ожидали отправления заказчикам, были обнаружены посторонние предметы в топливных баках

Об этом заявил представитель компании, сообщает BBC.

"Проводя техническое обслуживание самолетов 737 Maх, мы обнаружили остатки постороннего предмета. Данная находка привела к внутреннему расследованию и срочным действям в нашем производственном процессе", - сообщил он.

Как отмечает BBC, такой посторонний объект, который не является частью самолета, может привести к возможному ущербу воздушного судна в будущем.

Отмечается, что после обнаружения очередного недостатка в модели 737 Max, Федеральное авиационное управление США сообщило, что усиливает свой контроль за компанией на основе первичных отчетов инспекции и принимать дальнейшие меры, опираясь на результаты этой проверки.

В свою очередь в Boeing заявили, что данная проблема не повлечет задержек с вводом в эксплуатацию данной модели, которая может состояться уже в первом полугодии этого года.

Ранее компания Boeing обнаружила новую проблему с программным обеспечением авиалайнерах 737 Max.