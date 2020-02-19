В самолетах Boeing 737 Max нашли очередной недостаток
Об этом заявил представитель компании, сообщает BBC.
"Проводя техническое обслуживание самолетов 737 Maх, мы обнаружили остатки постороннего предмета. Данная находка привела к внутреннему расследованию и срочным действям в нашем производственном процессе", - сообщил он.
Как отмечает BBC, такой посторонний объект, который не является частью самолета, может привести к возможному ущербу воздушного судна в будущем.
Отмечается, что после обнаружения очередного недостатка в модели 737 Max, Федеральное авиационное управление США сообщило, что усиливает свой контроль за компанией на основе первичных отчетов инспекции и принимать дальнейшие меры, опираясь на результаты этой проверки.
В свою очередь в Boeing заявили, что данная проблема не повлечет задержек с вводом в эксплуатацию данной модели, которая может состояться уже в первом полугодии этого года.
Ранее компания Boeing обнаружила новую проблему с программным обеспечением авиалайнерах 737 Max.
- Напомним, в середине марта 2019 из-за катастрофы "Боинга 737 MAX 8" авиакомпании Ethiopian Airlines в Аддис-Абебе, погибли 157 человек.
- В октябре 2018 года произошла авария пассажирского самолета аналогичной модели в Индонезии. Жертвами той катастрофы стали 189 человек. Власти Эфиопии заявили, что по результатам расшифровки черных ящиков, между этими двумя авиакатастрофами обнаружены сходства.
- Ранее сообщалось, что самолеты Boeing 737 MAX после авиакатастроф смогут осуществлять полеты не ранее 2020 года. Ожидается, что Boeing возобновит поставки 737 Max в следующем месяце и получит окончательную сертификацию для восстановления коммерческих полетов до января. Издание предполагает, что тогда количество заказов Boeing 737 может увеличиться.
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