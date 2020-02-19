 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ России казачьи патрули начали останавливать людей "китайской внешности" и тех, кто чихает

В России казачьи патрули начали останавливать людей "китайской внешности" и тех, кто чихает


фото: atr
В Екатеринбурге члены организации Уральское казачество начали патрулировать город в поисках азиатов с признаками возможного заражения коронавирусом COVID-19

Об этом со ссылкой на так называемого "атамана" Геннадия Ковалева сообщают РИА Новости.

"Ходят, смотрят на людей "китайской принадлежности" и на всех, кто чихает. Обращают внимание, предлагают пройти в поликлинику в сопровождении патруля", - рассказал он.

При этом Ковалев добавил, что в больницу заподозренных в заражении вирусом ведут "в добровольном порядке".

Читайте также: В Китае заявляют, что пик эпидемии коронавируса миновал

Напомним, на 19 февраля от коронавируса COVID-19 в мире умерли более две тысячи человек. Количество больных в мире превысило 75 тысяч.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 февраля, 2020 среда

больше новостей

19 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать