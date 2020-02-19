В России казачьи патрули начали останавливать людей "китайской внешности" и тех, кто чихает

19 февраля, 2020, 17:32

В Екатеринбурге члены организации Уральское казачество начали патрулировать город в поисках азиатов с признаками возможного заражения коронавирусом COVID-19

Об этом со ссылкой на так называемого "атамана" Геннадия Ковалева сообщают РИА Новости.

"Ходят, смотрят на людей "китайской принадлежности" и на всех, кто чихает. Обращают внимание, предлагают пройти в поликлинику в сопровождении патруля", - рассказал он.

При этом Ковалев добавил, что в больницу заподозренных в заражении вирусом ведут "в добровольном порядке".

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Напомним, на 19 февраля от коронавируса COVID-19 в мире умерли более две тысячи человек. Количество больных в мире превысило 75 тысяч.