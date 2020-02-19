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Espreso.tvОбществоВ рейтинг топ-100 лучших аутсорсеров мира попало сразу 20 украинских компаний

В рейтинг топ-100 лучших аутсорсеров мира попало сразу 20 украинских компаний

Международная ассоциация IAOP опубликовала рейтинг 100 лучших аутсорсеров мира The Global Outsourcing 100, в который попали украинские компании и также компании с офисами в Украине

Из украинских компаний в рейтинг попали AMC Bridge, Ciklum, Computools, Eleks, Infopulse, Innovecs, Miratech, Magnise, N-iX, Program-Ace, Sigma Software, Softjourn и Softengi.

Также в перечне несколько компаний с офисами в Украине. В частности, Intetics, IBA Group, Artezio, NTT Data, TEAM International.

Отметим, рейтинг Global Outsourcing 100 помогает компаниям выбрать поставщика услуг аутсорс по результатам комплексных исследований. Ежегодно ассоциация IAOP выбирает лучшие компании по четырем критериям:

  • отзывы клиентов;

  • сертификаты и награды;

  • инновационность решений;

  • проекты корпоративной социальной ответственности.

Итоговый список включает компании со всего мира, которые предоставляют услуги аутсорс.

В рейтинг попадают компании из сфер информационных технологий, недвижимости, администрирования и управления капитальными активами.

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