В Киеве началась метеорологическая весна, - обсерватория
19 февраля, 2020, 13:04
Погода 18 февраля в Киеве побила температурный рекорд за 140 лет наблюдений. Весна же началась еще 10 февраля
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
По данным метеостанции, 18 февраля в Киеве на 0,9 ° С превысили температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура была 5,9 ° С.
"Это уже шестой температурный рекорд в феврале, который с 10 числа начал метеорологическую весну в столице", - отметили ученые.
Ночь на 15 февраля также была самой теплой за 140 лет наблюдений
- Напомним, 2019 года стал самым теплым за всю историю наблюдений в Киеве
- В NASA назвали прошедшее десятилетие самым теплым за 140 лет наблюдений
- По состоянию на 22 января в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского констатировали , что метеорологическая зима в столицу еще не пришла
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