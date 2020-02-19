В Киеве началась метеорологическая весна, - обсерватория

19 февраля, 2020, 13:04

Погода 18 февраля в Киеве побила температурный рекорд за 140 лет наблюдений. Весна же началась еще 10 февраля

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным метеостанции, 18 февраля в Киеве на 0,9 ° С превысили температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура была 5,9 ° С.

"Это уже шестой температурный рекорд в феврале, который с 10 числа начал метеорологическую весну в столице", - отметили ученые.

Ночь на 15 февраля также была самой теплой за 140 лет наблюдений