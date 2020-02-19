В Киеве мужчина с помощью эвакуатора похитил Mersedes: следователи обнаружили у похитителя арсенал оружия

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"К столичной полиции от киевлянки поступило сообщение о том, что на улице Ежи Гедройца похитили ее авто. На вызов выехала следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции и патрульных. Как рассказала начальник следственного отделения Голосеевского управления полиции Марианна Комендант, полицейские опросили потерпевшую, просмотрели видео с камер наблюдения и установили, что злоумышленник похитил Mersedes с помощью эвакуатора", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили маршрут, по которому ехал эвакуатор, и обнаружили гаражный кооператив, где человек спрятал иномарку. Злоумышленника - 30-летнего ранее судимого киевлянина - задержали.

Полицейские Голосеевского управления с привлечением спецназа полка № 1 провели обыск по месту жительства злоумышленника. Во время следственного действия правоохранители обнаружили и изъяли оружие разного калибра, боеприпасы к нему, запал от гранаты, государственные номерные знаки, документы на транспортные средства с явными признаками подделки, а также устройство для создания магнитных карточек. Вещественные доказательства направлены на соответствующие экспертизы.

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы. Судом решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Правоохранители устанавливают происхождение оружия и мотивы его хранения. Проверяется причастность подозреваемого к совершению других преступлений на территории столицы.