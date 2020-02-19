В ДТП на Николаевщине столкнулись автобус и грузовик, пострадали 17 человек, - ГСЧС
Об этом сообщает Государственная слижба чрезвычайных ситуаций.
По данным спасателей, автобус Temsa Diamond сообщением "Одесса-Киев" столкнулся с грузовым автомобилем Volvo.
"Спасатели 18 государственной пожарно-спасательной части с помощью спецоборудования деблокировали пострадавшего водителя автобуса и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Еще 16 пассажиров с различными степенями травм, ушибов направлены в Кривоозерскую центральную районную больницу (15 человек, в том числе пострадавший водитель) и Любашевской ЦРБ Одесской области (2 человек). Сейчас пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации ", - рассказали в ГСЧС.
"Около 1:30 часов ночи 19 февраля на 296 км автодороги "Киев - Одесса" возле пгт Кривое Озеро Николаевской области 55-летний водитель, управляя рейсовым автобусом Temsa Diamond сообщением "Одесса - Киев", двигаясь со стороны г. Одесса в направлении г. Киев, допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом, который двигался в попутном направлении под управлением 49-летнего водителя", - сообщают в полиции Николаевщины.
Водитель грузового автомобиля не пострадал.
По состоянию на 9:00 в больнице остается только водитель автобуса.
- Напомним, 11 февраля на автодороге "Херсон-Снигиревка" столкнулись "Дэу Сенс" и пассажирский автобус "ГАЗ", 3 пассажира легковушки погибли, еще один был госпитализирован
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