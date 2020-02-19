Ушел из жизни один из основателей "Госпиталя Майдана"

19 февраля, 2020, 19:33

Умер волонтер, врач, один из основателей "Госпиталя Майдана" Зиновий Допилка

Об этом написала руководитель юридического департамента в центре "Госпиталь Майдана" Светлана Андрейчук в социальной сети Facebook.

"Сегодня перестало биться сердце нашего волонтера, военного врача, друга, просто хорошего человека. Спасибо Зенеко, что был с нами все эти годы, начиная с Майдана. Вечная память, земля пухом. Коллектив Госпиталь Майдана выражает соболезнования родным", - написала Андрейчук.

"Сегодня мы потеряли замечательного человека, волонтера, врача, военного врача, одного из основателей "Госпиталя Майдана", нашего друга Зеника!" - добавила Надежда Хмель.