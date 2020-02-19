Ушел из жизни один из основателей "Госпиталя Майдана"
19 февраля, 2020, 19:33
Умер волонтер, врач, один из основателей "Госпиталя Майдана" Зиновий Допилка
Об этом написала руководитель юридического департамента в центре "Госпиталь Майдана" Светлана Андрейчук в социальной сети Facebook.
"Сегодня перестало биться сердце нашего волонтера, военного врача, друга, просто хорошего человека. Спасибо Зенеко, что был с нами все эти годы, начиная с Майдана. Вечная память, земля пухом. Коллектив Госпиталь Майдана выражает соболезнования родным", - написала Андрейчук.
"Сегодня мы потеряли замечательного человека, волонтера, врача, военного врача, одного из основателей "Госпиталя Майдана", нашего друга Зеника!" - добавила Надежда Хмель.
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