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Espreso.tvОбществоУшел из жизни один из основателей "Госпиталя Майдана"

Ушел из жизни один из основателей "Госпиталя Майдана"

Умер волонтер, врач, один из основателей "Госпиталя Майдана" Зиновий Допилка

Об этом написала руководитель юридического департамента в центре "Госпиталь Майдана" Светлана Андрейчук в социальной сети Facebook.

"Сегодня перестало биться сердце нашего волонтера, военного врача, друга, просто хорошего человека. Спасибо Зенеко, что был с нами все эти годы, начиная с Майдана. Вечная память, земля пухом. Коллектив Госпиталь Майдана выражает соболезнования родным", - написала Андрейчук.

"Сегодня мы потеряли замечательного человека, волонтера, врача, военного врача, одного из основателей "Госпиталя Майдана", нашего друга Зеника!" - добавила Надежда Хмель.

 

 

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