Ушел в отставку заместитель министра обороны США, который критиковал политику Трампа в отношении Украины
Об этом сообщает CNN.
"Насколько я понял из слов министра обороны Эспера, вы просили моей отставки с должности заместителя министра обороны по вопросам политики. Высшие должностные лица администрации, назначенные президентом, выполняют просьбу президента, и поэтому, как вы и просили, я подаю в отставку с 28 февраля 2020 года ", - говорится в письме чиновника главе Белого дома.
Как объяснили ситуацию чиновники оборонного ведомства, Джон Род "потерял поддержку среди высшего руководства национальной безопасности".
"Род имел разногласия с администрацией по ряду вопросов, включая Афганистан и Украину. Он часто воспринимался фигурой, которая не поддерживает определенные изменения в политике, которую вводил Белый дом и высшие должностные лица Пентагона", - отметили телеканала источники.
Трамп поблагодарил в Twitter замминистра Рода за его службу Соединенным Штатам.
I would like to thank John Rood for his service to our Country, and wish him well in his future endeavors! https://t.co/kPA1rYCKvp- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 19, 2020
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