Ушел в отставку заместитель министра обороны США, который критиковал политику Трампа в отношении Украины

19 февраля, 2020, 22:30

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Джон Род, который не поддерживал отдельные подходы нынешней администрации, в частности в вопросах Украины и Афганистана, подал в отставку по просьбе президента Дональда Трампа

Об этом сообщает CNN.

"Насколько я понял из слов министра обороны Эспера, вы просили моей отставки с должности заместителя министра обороны по вопросам политики. Высшие должностные лица администрации, назначенные президентом, выполняют просьбу президента, и поэтому, как вы и просили, я подаю в отставку с 28 февраля 2020 года ", - говорится в письме чиновника главе Белого дома.

Как объяснили ситуацию чиновники оборонного ведомства, Джон Род "потерял поддержку среди высшего руководства национальной безопасности".

"Род имел разногласия с администрацией по ряду вопросов, включая Афганистан и Украину. Он часто воспринимался фигурой, которая не поддерживает определенные изменения в политике, которую вводил Белый дом и высшие должностные лица Пентагона", - отметили телеканала источники.

Трамп поблагодарил в Twitter замминистра Рода за его службу Соединенным Штатам.