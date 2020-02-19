Укртелеком с марта повышает тарифы на 20%

19 февраля, 2020, 15:08

Компания "Укртелеком" с 1 марта 2020 г. повышает тарифы на стационарную телефонную связь и проводное радиовещание - тарифы вырастут на 18-24 грн, то есть 20-24%

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что с 1 марта прекращается действие "скидки на ежемесячную плату за услуги фиксированной телефонной связи, которая действовала для абонентов (физических лиц) с 1 января".

В частности, тариф "Домашний Безлимитный" будет стоить 123 гривни в месяц (вместо 99 гривень), тариф "Домашний Базовый" - 117 гривень (вместо 94 гривень), а тариф «Простой» - 73,81 гривни в месяц (вместо 67,10 гривень).

Стоимость услуги проводного радиовещания с 1 марта подорожает с 35 до 45 грн в месяц.