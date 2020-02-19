Украинский студент за $1 выкупил право на экранизацию рассказа Кинга
Об этом сообщает издание yabl.
"19-летний украинский студент подписал контракт со Стивеном Кингом по программе Dollar Baby и всего за $1 выкупил право на экранизацию его рассказа от 2008 года", - говорится в сообщении.
В рамках программы Dollar Baby Кинг за $1 делится своими авторскими правами со школьниками и студентами-кинематографистами, чтобы те могли экранизировать его работу. Одобрительный ответ на запрос Валентина был получен достаточно быстро. Однако таких контрактов заключается от пяти до десяти ежегодно.
"Мне нравится, что у меня есть возможность протянуть руку помощи новичкам, так же ,как когда-то протянули мне", - комментирует продажу прав на экранизацию своего произведения американский писатель.
Права на экранизацию рассказа предоставляются на год. Согласно условиям, короткометражный фильм нельзя выкладывать в сеть или транслировать на телевидении. Выпустить ленту в широкий прокат будет возможно только с личного разрешения Кинга.
Лавренюк планирует выпустить короткометражный фильм по рассказу до конца этого года, это будет его дебютный проект.
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
-
Читайте также
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех