Украинский студент за $1 выкупил право на экранизацию рассказа Кинга

19 февраля, 2020, 16:57

Украинский студент Валентин Лавренюк подписал контракт с писателем Стивеном Кингом, выкупив за $1 права на экранизацию его книги "Велотренажер" 2008 года

Об этом сообщает издание yabl.

"19-летний украинский студент подписал контракт со Стивеном Кингом по программе Dollar Baby и всего за $1 выкупил право на экранизацию его рассказа от 2008 года", - говорится в сообщении.

В рамках программы Dollar Baby Кинг за $1 делится своими авторскими правами со школьниками и студентами-кинематографистами, чтобы те могли экранизировать его работу. Одобрительный ответ на запрос Валентина был получен достаточно быстро. Однако таких контрактов заключается от пяти до десяти ежегодно.

"Мне нравится, что у меня есть возможность протянуть руку помощи новичкам, так же ,как когда-то протянули мне", - комментирует продажу прав на экранизацию своего произведения американский писатель.

Права на экранизацию рассказа предоставляются на год. Согласно условиям, короткометражный фильм нельзя выкладывать в сеть или транслировать на телевидении. Выпустить ленту в широкий прокат будет возможно только с личного разрешения Кинга.

Лавренюк планирует выпустить короткометражный фильм по рассказу до конца этого года, это будет его дебютный проект.

Произведение "Велотренажер" рассказывает о художнике Ричарде Сифкице, который пытается похудеть и ездит на тренажере в подвале своего дома в Нью-Йорке. Чем больше Сифкиц худеет - тем чаще его преследуют странные иллюзии.