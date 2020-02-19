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Espreso.tvОбществоУкраинский политзаключенный Стогний, задержанный оккупантами в 2016 году, прибыл в Киев

Украинский политзаключенный Стогний, задержанный оккупантами в 2016 году, прибыл в Киев

Украинский политзаключенный Алексей Стогний, которого оккупационная власть незаконно задержала в ноябре 2016 года, а впоследствии осудила, уже в Киеве

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Все эти годы наш гражданин содержался в невыносимых условиях мест несвободы страны-оккупанта, что сильно сказалось на состоянии его здоровья. Срочно приму соответствующие меры по проведению высококвалифицированного медицинского обследования и предоставлению необходимой врачебной помощи Алексею", - написала она.

Также Денисова отметила, что в рамках своих полномочий, она ежедневно проводит необходимую работу для возвращения 115 граждан Украины, которые до сих пор незаконно удерживаются страной-агрессором РФ.

Она призвала представителей международных правозащитных организаций и дипломатический корпус использовать все рычаги влияния, чтобы обеспечить соблюдение основных прав и свобод граждан Украины, которые до сих пор являются пленниками Кремля.

  • Напомним, незаконно осужденный в Крыму журналист Семена вернулся на контролируемую Украины территорию.
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