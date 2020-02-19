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Espreso.tvОбществоУкраинскую сеть "Люксоптика" приобрел итальянский "король очков" - СМИ

Украинскую сеть "Люксоптика" приобрел итальянский "король очков" - СМИ


фото: inventure
Французско-итальянский холдинг EssilorLuxottica линз, оптического оборудования и очков приобрел крупнейшую украинскую сеть "Люксоптика"

Об этом пишет Liga.net.

Конечным владельцем "Люксоптика" теперь значится 84-летний итальянский миллиардер Леонардо Дель Веккио.

"Король очков", как называют Веккио в итальянской прессе, выкупил крупнейшую в Украине сеть по продаже очков и линз у группы инвесторов, крупнейшие из которых - совладелец медицинской сети "Добробут" Олег Калашников и жена экс-главы АП Бориса Ложкина Надежда Шаломова.

Они передали итальянскому бизнесмену сразу пять компаний - "Люксоптика Холдинг", "Оптический дом", "Интереко", "Лента О" и "Новая Виста".

В 2018 году эти пять компаний получили 707 млн ​​грн выручки ($ около 29 млн), следует из финотчетности компаний.

Сколько стоил украинский оптический бизнес итальянском миллиардеру - неизвестно. Условия сделки стороны не раскрывают.

  • Отметим, "Люксоптика" крупнейший продавец очков в Украине. Первый магазин открылся в 1994 году в Харькове. За четверть века сеть разрослась до 178 торговых точек в 36 городах Украины.

 

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