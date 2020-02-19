Украинскую сеть "Люксоптика" приобрел итальянский "король очков" - СМИ
Об этом пишет Liga.net.
Конечным владельцем "Люксоптика" теперь значится 84-летний итальянский миллиардер Леонардо Дель Веккио.
"Король очков", как называют Веккио в итальянской прессе, выкупил крупнейшую в Украине сеть по продаже очков и линз у группы инвесторов, крупнейшие из которых - совладелец медицинской сети "Добробут" Олег Калашников и жена экс-главы АП Бориса Ложкина Надежда Шаломова.
Они передали итальянскому бизнесмену сразу пять компаний - "Люксоптика Холдинг", "Оптический дом", "Интереко", "Лента О" и "Новая Виста".
В 2018 году эти пять компаний получили 707 млн грн выручки ($ около 29 млн), следует из финотчетности компаний.
Сколько стоил украинский оптический бизнес итальянском миллиардеру - неизвестно. Условия сделки стороны не раскрывают.
- Отметим, "Люксоптика" крупнейший продавец очков в Украине. Первый магазин открылся в 1994 году в Харькове. За четверть века сеть разрослась до 178 торговых точек в 36 городах Украины.
Читайте также
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
-
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
Читайте также
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
-