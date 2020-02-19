Украинцы в Польше потратили рекордную сумму денег в 2019 году - $2,14 млрд

Об этом сообщает аналитический департамент Международной компании с аутстаффинга "Gremi personal" со ссылкой на официальные данные Центрального статистического управления Польши (Główny Urząd Statystyczny - GUS), передает Экономическая правда.

"Если ориентироваться на официальные данные Национального банка Украины, то украинцы перечислили из Польши в Украину в 2019 году - $3,8 млрд, а в 2018 году - $3,6 млрд. То есть мы видим стремительный рост в 2 раза расходов украинцев именно на территории Польши, тогда как переводы в Украину почти не выросли. Следовательно, это негативная тенденция для экономики Украины. Она страдает не только от недостатка рабочей силы, но и от того, что украинцы все больше предпочитают польским товарам, а не увеличивают перевод денег в Украину, где бы они расходовались на приобретение товаров украинских производителей", - заявил эксперт по международному трудоустройству и владелец компании по аутстаффинга "Gremi personal" Евгений Кириченко.

Отмечается, что за 2019 г. общая сумма потраченных украинцами средств в Польше достигает $2,14 млрд, тогда как в 2018 году - она была только $1,05 млрд.