 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраинцы переплатили 38 млрд грн налогов - Налоговая опровергла фейк из сети

Украинцы переплатили 38 млрд грн налогов - Налоговая опровергла фейк из сети

По состоянию на 1 января 2020 года сумма переплат всех налогов в бюджет Украины составляет 38,7 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы в Facebook.

По состоянию на 1 января 2019 года объем переплат налогов составил 37,1 млрд грн, по состоянию на 1 января 2018 - 38 млрд грн.

В Налоговой подчеркивают: информация о том, что госбюджет по доходам пока выполняется исключительно из-за переплаты налогов украинцами - фейк.

"На самом деле, исполнение бюджета стало возможным благодаря правильному администрированию налогов. А вот объем переплат за последние 3 года почти не менялся", - говорится в сообщении.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 февраля, 2020 среда

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

19 февраля, 2020 среда

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать