Украинцы переплатили 38 млрд грн налогов - Налоговая опровергла фейк из сети

19 февраля, 2020, 09:33

По состоянию на 1 января 2020 года сумма переплат всех налогов в бюджет Украины составляет 38,7 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы в Facebook.

По состоянию на 1 января 2019 года объем переплат налогов составил 37,1 млрд грн, по состоянию на 1 января 2018 - 38 млрд грн.

В Налоговой подчеркивают: информация о том, что госбюджет по доходам пока выполняется исключительно из-за переплаты налогов украинцами - фейк.

"На самом деле, исполнение бюджета стало возможным благодаря правильному администрированию налогов. А вот объем переплат за последние 3 года почти не менялся", - говорится в сообщении.