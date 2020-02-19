Украинцы переплатили 38 млрд грн налогов - Налоговая опровергла фейк из сети
19 февраля, 2020, 09:33
По состоянию на 1 января 2020 года сумма переплат всех налогов в бюджет Украины составляет 38,7 млрд грн
Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы в Facebook.
По состоянию на 1 января 2019 года объем переплат налогов составил 37,1 млрд грн, по состоянию на 1 января 2018 - 38 млрд грн.
В Налоговой подчеркивают: информация о том, что госбюджет по доходам пока выполняется исключительно из-за переплаты налогов украинцами - фейк.
"На самом деле, исполнение бюджета стало возможным благодаря правильному администрированию налогов. А вот объем переплат за последние 3 года почти не менялся", - говорится в сообщении.
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