Учителям начальных классов в Украине будут доплачивать: Гончарук назвал сумму
19 февраля, 2020, 15:38
Украинские учителя начальных классов, которые успешно прошли сертификацию, будут получать ежемесячную доплату
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.
"705 успешно сертифицированных учителей начальных классов будут получать ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада. Местные власти насчитывает педагогам как эту надбавку, так и надбавку за престижность", - написал премьер.
По его словам, в 2020 году образовательная субвенция выросла на 10,8 млн грн по сравнению с 2019 годом.
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