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Espreso.tvОбществоУчителям начальных классов в Украине будут доплачивать: Гончарук назвал сумму

Учителям начальных классов в Украине будут доплачивать: Гончарук назвал сумму


фото: ukranews
Украинские учителя начальных классов, которые успешно прошли сертификацию, будут получать ежемесячную доплату

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

"705 успешно сертифицированных учителей начальных классов будут получать ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада. Местные власти насчитывает педагогам как эту надбавку, так и надбавку за престижность", - написал премьер.

По его словам, в 2020 году образовательная субвенция выросла на 10,8 млн грн по сравнению с 2019 годом.


 

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