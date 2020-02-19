Учителям начальных классов в Украине будут доплачивать: Гончарук назвал сумму

19 февраля, 2020, 15:38

Украинские учителя начальных классов, которые успешно прошли сертификацию, будут получать ежемесячную доплату

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

"705 успешно сертифицированных учителей начальных классов будут получать ежемесячную доплату в размере 20% должностного оклада. Местные власти насчитывает педагогам как эту надбавку, так и надбавку за престижность", - написал премьер.

По его словам, в 2020 году образовательная субвенция выросла на 10,8 млн грн по сравнению с 2019 годом.



