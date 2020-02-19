Уайлдер и Фьюри эффектно прибыли на главный бой зимы в Лас-Вегеса. ФОТО
19 февраля, 2020, 11:22
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри прилетели в Лас-Вегас на матч-реванш
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Уайлдер и Фьюри 19 февраля побывали на арене MGM Grand, где 22 февраля проведет второй бой за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе, принадлежащий американцу.
Первая встреча состоялась в декабре 2018 года и завершилась вничью, которая позволила Уайлдеру сохранить титул.
- Напомним, 18 февраля Тайсон Фьюри пообещал завершить карьеру в случае победы над чемпионом мира WBC Деонтеем Уайлдером.
- Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко заявил, что не видит фаворита в бою между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.
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