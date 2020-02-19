Уайлдер и Фьюри эффектно прибыли на главный бой зимы в Лас-Вегеса. ФОТО

19 февраля, 2020, 11:22

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри прилетели в Лас-Вегас на матч-реванш

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Уайлдер и Фьюри 19 февраля побывали на арене MGM Grand, где 22 февраля проведет второй бой за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе, принадлежащий американцу.

Первая встреча состоялась в декабре 2018 года и завершилась вничью, которая позволила Уайлдеру сохранить титул.