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Espreso.tvСпортУайлдер и Фьюри эффектно прибыли на главный бой зимы в Лас-Вегеса. ФОТО

Уайлдер и Фьюри эффектно прибыли на главный бой зимы в Лас-Вегеса. ФОТО


фото: BoxingScene
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри прилетели в Лас-Вегас на матч-реванш

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Уайлдер и Фьюри 19 февраля побывали на арене MGM Grand, где 22 февраля проведет второй бой за титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе, принадлежащий американцу.

Первая встреча состоялась в декабре 2018 года и завершилась вничью, которая позволила Уайлдеру сохранить титул.

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