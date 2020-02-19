У нас есть поводырь, - Усик прочитал фанам свое стихотворение с религиозным подтекстом

19 февраля, 2020, 13:43

Боксер Александр Усик выложил видео, на котором он на русском языке читает собственное стихотворение с религиозным подтекстом

Видео опубликовано на совместной странице Усика и Василия Ломаченко LomUs в Instagram.

В стихотворении говорится о вере, семье и отечестве. Боксер советует своим сторонникам надеяться на небо, а не на себя красивых.