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Espreso.tvСпортУ нас есть поводырь, - Усик прочитал фанам свое стихотворение с религиозным подтекстом

У нас есть поводырь, - Усик прочитал фанам свое стихотворение с религиозным подтекстом


фото: church.ua
Боксер Александр Усик выложил видео, на котором он на русском языке читает собственное стихотворение с религиозным подтекстом

Видео опубликовано на совместной странице Усика и Василия Ломаченко LomUs в Instagram.

В стихотворении говорится о вере, семье и отечестве. Боксер советует своим сторонникам надеяться на небо, а не на себя красивых.

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