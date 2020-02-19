У нас есть поводырь, - Усик прочитал фанам свое стихотворение с религиозным подтекстом
19 февраля, 2020, 13:43
Боксер Александр Усик выложил видео, на котором он на русском языке читает собственное стихотворение с религиозным подтекстом
Видео опубликовано на совместной странице Усика и Василия Ломаченко LomUs в Instagram.
В стихотворении говорится о вере, семье и отечестве. Боксер советует своим сторонникам надеяться на небо, а не на себя красивых.
- Напомним, 5 февраля боксер Александр Усик выложил в Instagram странный стих, который адресовал своим критикам.
- Выяснилось, что Усик адресовал оскорбительное стихотворение в Instagram ветерану АТО и основателю сети Pizza Veterano Леониду Остальцеву.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!