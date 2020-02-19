Ситуация на Донбассе: за сутки оккупанты ранили одного украинского военного

19 февраля, 2020, 19:50

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также зафиксирована активность снайперской пары.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов. Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

19 февраля в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.