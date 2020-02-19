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Espreso.tvОбществоСутки на Донбассе: погиб боец ООС, еще 6 - пострадали. Потери оккупантов - 10 боевиков

Сутки на Донбассе: погиб боец ООС, еще 6 - пострадали. Потери оккупантов - 10 боевиков

Во вторник, 18 февраля, российские войска на Донбассе 22 раза обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностям 152-мм и 122-мм артиллерийских систем, 120 мм и 82 ммминометив и из вооружения танка

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по нашим позициям: рядом с населенным пунктом Березовое - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Широкино - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Пищевик - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, а также вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

19 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": шесть раз вблизи населенного пункта Крымское - из 120-мм минометов враг выпустил 61 мину, еще 10 мин из миномета калибра 82 мм, а также вел огонь из вооружения БМП и станкового противотанкового гранатомета; четыре раза рядом с Новотошковским - из артиллерийских систем калибра 152 мм - 45 снарядов, 122-мм артиллерии - 15 снарядов, минометов калибра 120 мм - 17 мин, а также 56 выстрелов из вооружения танка; два раза в районе населенного пункта Орехово - из ствольной артиллерии калибра 152 мм - 22 снаряда, 122-мм артиллерии - 28 снарядов, минометов калибра 120 мм - 61 мина, 82-мм минометов - 30 мин, а также противник вел огонь из гранатометов различных систем; дважды вблизи населенного пункта Хутор Вольный - из артиллерийских систем калибра 122 мм - 4 снаряда, 120-мм минометов - 23 мины, 82-мм минометов - 25 мин, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; два раза неподалеку Золотого-4 - из минометов калибра 120 мм враг выпустил 3 мины, а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Попасной - из ствольной артиллерии калибра 122 мм - 16 снарядов и минометов калибра 82 мм - 18 мин; в районе Луганского - из 82-мм миномета - 2 мины; рядом с Новолуганским - из миномета калибра 82 мм - 2 мины, а также противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Орехово враг предпринял попытку штурма наблюдательных постов Объединенных сил. В результате боевого столкновения украинские защитники очередными огневыми средствами подавили вражеский огонь, остановив диверсионно-разведывательную группу противника, и сохранили позиции.

На все вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил ответили огнем. В дальнейшем противник запросил режим тишины.

18 февраля в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, 4 бойцов получили ранения, еще двое - боевые поражение.

По данным разведки, в результате боевого столкновения оккупанты потеряли 4 боевиков погибшими, еще 6 - тяжело ранеными.

С началом суток 19 февраля российские оккупационные войска выпустили по защитникам Лебединского 15 мин из 82-мм минометов, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь вследствие этих обстрелов не зафиксировано.

 

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