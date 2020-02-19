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Espreso.tvОбществоСурков за 10 минут добился подписей главарей "ЛНР"/"ДНР" в Минске, - постпред Германии в ООН о влиянии РФ

Сурков за 10 минут добился подписей главарей "ЛНР"/"ДНР" в Минске, - постпред Германии в ООН о влиянии РФ

Постпред Германии при ООН Кристофер Хойзген привел доказательства причастности Российской Федерации к вооруженному конфликту на востоке Украины

Об этом он заявил на инициированном Россией заседании Совета безопасности ООН, передает LB.ua.

"Десять дней назад руководитель "ДНР" на своем вебсайте сказал, что господин Пашков будет действующим руководителем Донецка. Он был до этого вице-губернатором Иркутска. А Иркутск, насколько мне известно, находится в России", - рассказал Хойзген.

Также он отметил, что, согласно словам главы бюро по миграции российского МВД Валентины Козаковой, РФ выдала российские паспорта 227 жителям оккупированной территории Донбасса.

"Вот - участие России. Я был в Минске, и велись переговоры всю ночь, и были заключены Минские договоренности. Кто-то сказал: сепаратисты должны подписать. И Сурков (который до 17 февраля занимал должность помощника президента РФ и отвечал за украинское направление, - ред.), который вел переговоры, сказал: "Я это сделаю". И примерно 10 минут ему понадобилось, чтобы получить подпись под этим комплексом мероприятий от сепаратистов. Это о независимости сепаратистов от России ", - заявил постпред Германии при ООН.

  • Страны-члены Совета безопасности ООН Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

 

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