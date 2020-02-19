США ввели санкции против "дочки" "Роснефти"

19 февраля, 2020, 13:14

Минфин США ввел санкции против компании Rosneft Trading, дочерней компании российской государственной корпорации "Роснефть"

Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Rosneft Trading SA выступала посредником при продаже нефти из Венесуэлы по всему миру от имени режима Николаса Мадуро, отметил представитель администрации президента

По словам чиновника администрации Белого дома, Rosneft Trading SA в прошлом месяце помогла Каракасу продать 2 млн баррелей нефти в страны Западной Африки. Он предупредил - все, кто будет вести дела с этой компанией, рискуют тоже попасть в черный список, сообщает Wall Street Journal .

Под американские санкции попал также президент Rosneft Trading SA Дидье Казимиро.

Добавим, Казимиро с 2010 по 2012 годы был президентом компании ТНК-ВР Коммерс, украинского подразделения одной из ведущих нефтегазовых компаний России ТНК-ВР.