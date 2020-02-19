США в Совбезе ООН обвинили Россию в срыве Минских соглашений и призвали вывести войска

19 февраля, 2020, 10:18

Во время заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке представительница США Шерит Норман Шале обвинила Россию в срыве Минских договоренностей

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"К сожалению, Россия не обнаружила готовности выполнить свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями. Она продолжает вооружать, обучать, управлять и воевать рядом со своими марионетками на востоке Украины. Это прямо нарушает российские обязательства, взятые в Минских сделках, в том числе по установлению немедленного и всеобъемлющего режима прекращения огня ", - заявила дипломат.

"Сейчас, как и тогда (бои за Дебальцево в 2015 году), возглавляемые Россией силы продолжаются нарушать обещания, данные президентом Путиным и российскими должностными лицами, и убивать украинцев на украинской территории", - подчеркнула она.

Шале также заявила, что Россия продолжает вести свои гибридные действия против Украины, используя экономическое и политическое давление.

Она также отметила, что США призывают Россию выполнять меры, изложенные на недавнем саммите лидеров Нормандской четверки в Париже, немедленно стабилизировать ситуацию в зоне конфликта, включая открытие новых гражданских пунктов пропуска, разведение военных сил в районах с наибольшей гуманитарной значимости и имплементации мер поддержки прекращения огня.

Посол также отметила, что Вашингтон не отменит санкции против РФ, пока Украина не вернет контроль над своими территориями.

"США отмечают нашу однозначную позицию по Украине. Мы не признаем и не будем признавать так называемую аннексию Крыма Кремлем. Наши санкции против России останутся в силе, пока Украина не вернет контроль над своей территорией", - отметила Шале.

Кроме того, дипломатка призвала немедленно освободить более 80 украинских политзаключенных Кремля.

"Мы осуждаем нарушения, которые происходят в условиях российской репрессивной оккупации, и призываем Россию освободить более 80 украинских политических заключенных, которых она удерживает, и прекратить кампанию запугивания против крымских татар и противников оккупации", - заявила Шале.

До этого страны-участницы Совета безопасности ООН Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша в Совбезе ООН заявили о полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостностью Украины.