Совместное патрулирование на Донбассе может быть только под мандатом ООН, - Бессмертный

Об этом он сказал в эфире программы "Вечер с Мирославой Барчук", передает Еспресо.TV.

"Кто-то, откликнувшись на эти инициативы, прозвучавшие в Мюнхене, указал на то, что в 2015 году эти вещи прорабатывались. То, что мы сейчас услышали, уже было, озвучивалось. Тогда уже стало понятно - то, что называется хорватским опытом, то, что называется патрулированием принципиально невозможно без мандата ООН, без миротворческих сил и в присутствии там так называемых представителей двух вооруженных корпусов в Луганске и Донецке. Потому что российская сторона настаивала на этом, ссылаясь на "народную милицию", в которую должны трансформироваться военные этих двух корпусов, чтобы они участвовали в переговорах. Единственное слово, которое не прозвучало от Зеленского, которое было тогда в 2015 году, - на паритетной основе ", - сказал дипломат.

Бессмертный добавил, что там должны быть представители Украины, той стороны и представители ОБСЕ или ООН. А когда стали над этим работать, то возник вопрос, как завести миротворческий контингент и какой он должен быть.

"И именно тогда в 2015 году стало понятно, что все это может быть, во-первых, под мандатом ООН, во-вторых, никакие участники никаких вооруженных корпусов не могут участвовать в этом процессе. Это должно быть международным контингентом", - подчеркнул Бессмертный.

Также отметил, что граница должна быть закрыта.