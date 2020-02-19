Следственный комитет РФ после вчерашней атаки на Донбассе возбудил два дела против защитников Украины

19 февраля, 2020, 15:50

Следственный комитет Российской Федерации после вчерашней атаки российских войск на Луганщине возбудил два уголовных дела против украинских военных

В силовом ведомстве государства-агрессора утверждают, что украинские военнослужащие якобы обстреляли Голубовское на Луганщине, повредив 13 домов и домовладений.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении .

Так, в Следкоме считают, что накануне, 18 февраля 2020 г., украинские силы "совершили массированный артиллерийский обстрел из крупнокалиберного оружия по объектам гражданской инфраструктуры в поселке Голубовское города Кировска самопровозглашенной Луганской народной республики. В результате были повреждены 13 домов и домовладений", - говорится в сообщении.

Еще один обстрел, в котором силовые органы государства-агрессора обвиняют защитников Украины, якобы состоялся 15 февраля. В Следкоме уверяют, что тогда силы ООС обстреляли "поселок шахты Трудовская города Донецка" и ранили двух мирных жителей.

Следственный комитет РФ время от времени отчитывается о возбуждении уголовных дел против украинских военнослужащих "по фактам обстрелов из тяжелых вооружений". Фактически же дела против украинских военных возбуждены по отражению российской агрессии.