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Espreso.tvОбществоСледственный комитет РФ после вчерашней атаки на Донбассе возбудил два дела против защитников Украины

Следственный комитет РФ после вчерашней атаки на Донбассе возбудил два дела против защитников Украины


фото: tvc
Следственный комитет Российской Федерации после вчерашней атаки российских войск на Луганщине возбудил два уголовных дела против украинских военных

В силовом ведомстве государства-агрессора утверждают, что украинские военнослужащие якобы обстреляли Голубовское на Луганщине, повредив 13 домов и домовладений.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - говорится в сообщении .

Так, в Следкоме считают, что накануне, 18 февраля 2020 г., украинские силы "совершили массированный артиллерийский обстрел из крупнокалиберного оружия по объектам гражданской инфраструктуры в поселке Голубовское города Кировска самопровозглашенной Луганской народной республики. В результате были повреждены 13 домов и домовладений", - говорится в сообщении.

Еще один обстрел, в котором силовые органы государства-агрессора обвиняют защитников Украины, якобы состоялся 15 февраля. В Следкоме уверяют, что тогда силы ООС обстреляли "поселок шахты Трудовская города Донецка" и ранили двух мирных жителей.

Следственный комитет РФ время от времени отчитывается о возбуждении уголовных дел против украинских военнослужащих "по фактам обстрелов из тяжелых вооружений". Фактически же дела против украинских военных возбуждены по отражению российской агрессии.

  • Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
  • Первым о наступлении россиян сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял, что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
  • Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил .
  • По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный, еще четверо - получили ранения.
  • Президент Зеленский назвал наступление россиян "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
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