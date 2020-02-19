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Espreso.tvСпортСамый богатый боксер мира согласился на третий бой с Головкиным

Самый богатый боксер мира согласился на третий бой с Головкиным


фото: HBO Boxing
Мексиканский боксер Сауль Альварес согласился провести третий бой против казахстанца Геннадия Головкина

Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер в twitter.

По его информации, чемпион мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе (до 72,6 кг) Сауль Альварес возобновил интерес к третьему поединку против чемпиона IBF (Международной боксерской федерации) Геннадия Головкина.

Однако, мексиканец настаивает, чтобы бой состоялся во втором среднем весе (до 76,2 кг). Заинтересованность в поединке также оказывает стриминговая платформа DAZN, которая транслирует поединки с участием обоих боксеров.

В то же время, 19 февраля стало известно, что следующий бой Геннадия Головкина против поляка Камила Шеремета, который должен был состояться в мае, отменен из-за травмы голени у казахстанца, который сможет вернуться на ринг не раньше июня.

Головкин и Альварес ранее дважды встречались в ринге. В первом бою была зафиксирована ничья, во втором мексиканец победил решением судей.

Журнал Forbes в 2019 году назвал Альвареса самым богатым боксером мира, он заработал $ 94 млн.

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