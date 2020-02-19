 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРешение властей поселить эвакуированных из Китая в населенных районах является геноцидом - первый заместитель главы Тернопольского облсовета

Решение властей поселить эвакуированных из Китая в населенных районах является геноцидом - первый заместитель главы Тернопольского облсовета


фото: Тернопільська облрада
Тернопольский облсовет на заседании 19 февраля принял заявление к руководству страны о недопустимости размещения на территории области эвакуированных из Китая

Об этом сообщает пресс-служба облсовета.

"Первый заместитель главы областного совета Василий Деревляный говорил о том, что решение нынешней власти поселить эвакуированных в густо населенных районах является геноцидом украинского народа и отметил нарушения законодательства и дезинформации общества при принятии решений относительно намерений правительства Украины разместить на территории Тернопольской области в селе Конопкивка Теребовлянского района в санатории "Медоборы" около 100 человек, эвакуированных из Китая, а также указал на абсолютную неподготовленность санатория "Медоборы" к принятию эвакуированных из Китая ", - говорится в сообщении.

Председатель ОГА Игорь Сопель возразил, что решение о размещении людей на Тернопольщине согласовано, однако также присутствующие в зале представители Микулинецкой ОТГ выразили сомнения в правдивости сказанного.

Владимир Богайчук, начальник управления охраны ОГА, заявил, что есть четкая позиция о невозможности принять в области борт из Китая, а также отметил необходимость выделения средств на создание условий для предоставления медицинских услуг инфицированным больным.

Руководитель Тернопольского областного лабораторного центра МЗ Украины Оксана Чайчук сообщила депутатам и представителей общин, что область не полностью готова к принятию эвакуированных из Китая, однако подчеркнула, что необходимо сделать все, чтобы подготовиться для оказания таких медицинских услуг.

Представитель Минздрава Украины проинформировал о том, что цель пребывания его с коллегами на Тернопольщине - определение условий, которые есть в области для принятия эвакуированных.

"Мы, депутаты Тернопольского областного совета, не можем допустить ситуации, которая ставит под угрозу здоровье и жизнь населения области, и требуем от высших должностных лиц государства принять неотложные меры реагирования", - говорится в сообщении.

null

null

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 февраля, 2020 среда

больше новостей

19 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать