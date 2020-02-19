Решение властей поселить эвакуированных из Китая в населенных районах является геноцидом - первый заместитель главы Тернопольского облсовета
Об этом сообщает пресс-служба облсовета.
"Первый заместитель главы областного совета Василий Деревляный говорил о том, что решение нынешней власти поселить эвакуированных в густо населенных районах является геноцидом украинского народа и отметил нарушения законодательства и дезинформации общества при принятии решений относительно намерений правительства Украины разместить на территории Тернопольской области в селе Конопкивка Теребовлянского района в санатории "Медоборы" около 100 человек, эвакуированных из Китая, а также указал на абсолютную неподготовленность санатория "Медоборы" к принятию эвакуированных из Китая ", - говорится в сообщении.
Председатель ОГА Игорь Сопель возразил, что решение о размещении людей на Тернопольщине согласовано, однако также присутствующие в зале представители Микулинецкой ОТГ выразили сомнения в правдивости сказанного.
Владимир Богайчук, начальник управления охраны ОГА, заявил, что есть четкая позиция о невозможности принять в области борт из Китая, а также отметил необходимость выделения средств на создание условий для предоставления медицинских услуг инфицированным больным.
Руководитель Тернопольского областного лабораторного центра МЗ Украины Оксана Чайчук сообщила депутатам и представителей общин, что область не полностью готова к принятию эвакуированных из Китая, однако подчеркнула, что необходимо сделать все, чтобы подготовиться для оказания таких медицинских услуг.
Представитель Минздрава Украины проинформировал о том, что цель пребывания его с коллегами на Тернопольщине - определение условий, которые есть в области для принятия эвакуированных.
"Мы, депутаты Тернопольского областного совета, не можем допустить ситуации, которая ставит под угрозу здоровье и жизнь населения области, и требуем от высших должностных лиц государства принять неотложные меры реагирования", - говорится в сообщении.
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