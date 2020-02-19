Решение по поводу конкурса на главу "Нафтогаза" будет в ближайшие недели, - Гончарук

19 февраля, 2020, 16:38

В среду, 19 февраля, Кабинет министров не рассматривал вопрос об объявлении конкурса на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины", однако собирается это сделать в ближайшие недели

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время пресс-брифинга, передает Еспресо.TV.

"Этого вопроса в повестке дня не было. Мы решений по нему не принимали. Репликами мы действительно обменялись", - сказал он на пресс-конференции в среду.

Гончарук сообщил, что решение по конкурсу на главу Нафтогаза следует ожидать в ближайшие недели.

"Этот вопрос (окончание контракта Андрея Коболева в марте 2020, - ред.) сейчас актуален, в ближайшие недели следует ожидать решений, когда он будет принят, мы обязательно вам проинформируем", - добавил премьер.