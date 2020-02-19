"Зеленский, ты предатель! Почему на фронте ребята погибают?", - в больнице Борисполя на президента накричала женщина
19 февраля, 2020, 13:42
19 февраля во время официального визита в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения на президента накричала неизвестная женщина
Видео инцидента обнародовало BBC-Украина.
"Зеленский, ты предатель. Почему на фронте гибнут? Кто для тебя Россия? Отвечайте, я ваш народ! Я жительница Донецка, вам рассказать что там на шахтах делается?!" - кричала женщина.
Зеленский никак не отреагировал на вопрос женщины и продолжил осмотр недостроенного больницы.
Видео BBC-Украина:
- Напомним, 18 февраля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обострение на Донбассе в области разведения сил: назвал боевые действия провокацией и заверил в приближении мира
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