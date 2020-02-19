"Зеленский, ты предатель! Почему на фронте ребята погибают?", - в больнице Борисполя на президента накричала женщина

19 февраля, 2020, 13:42

19 февраля во время официального визита в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения на президента накричала неизвестная женщина

Видео инцидента обнародовало BBC-Украина.

"Зеленский, ты предатель. Почему на фронте гибнут? Кто для тебя Россия? Отвечайте, я ваш народ! Я жительница Донецка, вам рассказать что там на шахтах делается?!" - кричала женщина.

Зеленский никак не отреагировал на вопрос женщины и продолжил осмотр недостроенного больницы.

Видео BBC-Украина: