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Espreso.tvОбщество"Зеленский, ты предатель! Почему на фронте ребята погибают?", - в больнице Борисполя на президента накричала женщина

"Зеленский, ты предатель! Почему на фронте ребята погибают?", - в больнице Борисполя на президента накричала женщина


фото: president.gov.ua
19 февраля во время официального визита в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения на президента накричала неизвестная женщина

Видео инцидента обнародовало BBC-Украина.

"Зеленский, ты предатель. Почему на фронте гибнут? Кто для тебя Россия? Отвечайте, я ваш народ! Я жительница Донецка, вам рассказать что там на шахтах делается?!" - кричала женщина.

Зеленский никак не отреагировал на вопрос женщины и продолжил осмотр недостроенного больницы.

Видео BBC-Украина:

  • Напомним, 18 февраля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обострение на Донбассе в области разведения сил: назвал боевые действия провокацией и заверил в приближении мира
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