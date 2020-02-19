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Espreso.tvОбщество"Заседание суда по подозреваемому в убийствах на Майдане спецназовцы "Омеги" затягивают", - Мазур

"Заседание суда по подозреваемому в убийствах на Майдане спецназовцы "Омеги" затягивают", - Мазур


фото: reuters
19 февраля заседание Печерского суда города Киева по подозреваемому в совершении убийства и покушения на жизнь бывшему спецназовцу "Омеги" не начинают

Об этом сообщил из-под здания Печерского суда общественный активист Сергей Мазур в соцсетях.

"Сегодня суд избирает меру пресечения. Заседание должно было начаться час назад, но суд затягивают", - заявил Мазур.

По его словам, судьи ждут приезда адвоката от Портнова, который будет защищать омеговца.

Он отметил, что к суду подтянулась группа поддержки подозреваемого, вероятно из бывших коллег.

Активист призывает приехать в Печерский суд на Владимирскую, 15 на заседание всех неравнодушных.

По мнению Мазура, заседание возобновится вероятно в 18:30.

  • Напомним, 17 февраля сообщено о подозрении бывшему работнику спецподразделения "Омега" в превышении власти и служебных полномочий, а также покушении на умышленное убийство и убийство
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