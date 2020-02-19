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Espreso.tvОбщество"Вице-спикер предложила почтить память одной части погибших": Бужанский объяснил, почему "проигнорировал" минуту молчания

"Вице-спикер предложила почтить память одной части погибших": Бужанский объяснил, почему "проигнорировал" минуту молчания

Депутат из партии "Слуга народа" Максим Бужанский объяснил, почему не почтил стоя память погибших участников Революции Достоинства минутой молчания в Верховной Раде

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Я видел несколько сообщений, они абсолютно лживые, я объясню почему. На сегодняшнее видео наложенные вчерашние слова Стефанчук. Вчера вице-спикер парламента выступил и предложил почтить память всех погибших на Майдане. Я встал вместе со всеми, конечно. Я грущу по всем погибшим . Сегодня вице-спикер от БЮТ предложила почтить память одной части погибших. Я категорически против такого подхода", - сказал Бужанский.

Напомним, 19 февраля Верховная Рада почтила минутой молчания память Героев Небесной Сотни. С таким предложением с трибуны парламента к депутатам обратилась заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк от фракции "Батькивщина".

  • "Слуга" Бужанский проигнорировал минуту молчания.

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