"Вице-спикер предложила почтить память одной части погибших": Бужанский объяснил, почему "проигнорировал" минуту молчания

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Я видел несколько сообщений, они абсолютно лживые, я объясню почему. На сегодняшнее видео наложенные вчерашние слова Стефанчук. Вчера вице-спикер парламента выступил и предложил почтить память всех погибших на Майдане. Я встал вместе со всеми, конечно. Я грущу по всем погибшим . Сегодня вице-спикер от БЮТ предложила почтить память одной части погибших. Я категорически против такого подхода", - сказал Бужанский.

Напомним, 19 февраля Верховная Рада почтила минутой молчания память Героев Небесной Сотни. С таким предложением с трибуны парламента к депутатам обратилась заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк от фракции "Батькивщина".