"Вернемся, когда Крым станет вновь украинским": Сенцов поприветствовал освобождение осужденного оккупантами крымского журналиста Семены

19 февраля, 2020, 11:08

19 февраля Олег Сенцов поздравил крымского политзаключенного РФ, незаконно осужденного журналиста Михаила Семену с приездом в Киев

Об этом режиссер и узник Кремля Олег Сенцов написал в Facebook.

"Искренне поздравляю крымского журналиста Николая Семену с временным возвращением из плена. Временным, потому что мы, все вынужденные уехать из оккупированного Крыма, туда обязательно вернемся, когда он станет вновь украинским!" - написал Сенцов.