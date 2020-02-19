"Вернемся, когда Крым станет вновь украинским": Сенцов поприветствовал освобождение осужденного оккупантами крымского журналиста Семены
19 февраля, 2020, 11:08
19 февраля Олег Сенцов поздравил крымского политзаключенного РФ, незаконно осужденного журналиста Михаила Семену с приездом в Киев
Об этом режиссер и узник Кремля Олег Сенцов написал в Facebook.
"Искренне поздравляю крымского журналиста Николая Семену с временным возвращением из плена. Временным, потому что мы, все вынужденные уехать из оккупированного Крыма, туда обязательно вернемся, когда он станет вновь украинским!" - написал Сенцов.
- Напомним, в 2017 году оккупационные власти РФ в Крыму обвинили журналиста Семену в "нарушении территориальной целостности России".
- На заседании оккупационного суда в августе Николай Семена заявил, что Крым является территорией Украины и не признал вину.
- "Суд" оккупированного Симферополя приговорил Семену к 2,5 годам условно и запретил вести публичную деятельность на 3 года.
- В среду, 19 февраля, незаконно осужденный в оккупированном Крыму журналист Николай Семена приехал в Киев
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