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Espreso.tvОбщество"Вернемся, когда Крым станет вновь украинским": Сенцов поприветствовал освобождение осужденного оккупантами крымского журналиста Семены

"Вернемся, когда Крым станет вновь украинским": Сенцов поприветствовал освобождение осужденного оккупантами крымского журналиста Семены


фото: РБК-Україна
19 февраля Олег Сенцов поздравил крымского политзаключенного РФ, незаконно осужденного журналиста Михаила Семену с приездом в Киев

Об этом режиссер и узник Кремля Олег Сенцов написал в Facebook.

"Искренне поздравляю крымского журналиста Николая Семену с временным возвращением из плена. Временным, потому что мы, все вынужденные уехать из оккупированного Крыма, туда обязательно вернемся, когда он станет вновь украинским!" - написал Сенцов.

  • Напомним, в 2017 году оккупационные власти РФ в Крыму обвинили журналиста Семену в "нарушении территориальной целостности России".
  • На заседании оккупационного суда в августе Николай Семена заявил, что Крым является территорией Украины и не признал вину.
  • "Суд" оккупированного Симферополя приговорил Семену к 2,5 годам условно и запретил вести публичную деятельность на 3 года.
  • В среду, 19 февраля, незаконно осужденный в оккупированном Крыму журналист Николай Семена приехал в Киев
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