"В действиях политического руководства есть признаки государственной измены. Их корни надо искать в Омане", - Бессмертный

19 февраля, 2020, 19:34

Об этом дипломат Роман Бессмертный заявил в эфире программы "Вечер с Мирославой Барчук", передает Еспресо.TV.

"Мне известно, что на заседании СНБО часть военных абсолютно четко указали на то, что нужно отвечать, надо определить объекты по которым наносить удар, надо противника четко предупредить, что при повторе обстрелов украинской территории будет наноситься такой удар", - заявил Бессмертный. .

"С появлением в этой области господина Ермака мы перешли на обычный совок, на типичную рашистскую дипломатию, когда закрыт "договорняк". Мы не знаем, что пообещано господином Зеленским Путину. И тут трагедия. О чем шла речь в Омане? Мы не знаем! И, очевидно, что дальше будет выбрасываться информация. Он (Зеленский, - ред.) находится в ситуации, когда должен молчать, должен говорить о каком-то миротворческом процессе", - отметил он.

"Потому что, если, не дай Бог, он скажет что-то, - будет выброшена очередная информация о ситуации в Омане. Будет выброшена еще какая-то информация о ситуации в Париже", - добавил дипломат.

Бессмертный отметил, что если сравнить заявления пресс-служб после последнего телефонного разговора между Зеленским и Путиным, то с украинской стороны это звучало так: "состоялась конструктивная беседа". А с российской стороны звучало так: "Президент Путин резко указал президенту Зеленскому на недопустимость невыполнения первого, второго, третьего."

Бессмертный отметил, что первым шло инкорпорирование формулы Штайнмайера в законодательство Украины.

"Я понимаю, что за официальной стороной, о которой мы слышали и видели еще что-то, что заставляет Зеленского молчать и делать то, что от него требуется", - подчеркнул он.

"С моей точки зрения, в действиях нынешнего политического руководства есть признаки государственной измены. Их корни надо искать в Омане", - заявил Роман Бессмертный

Мирослава спросила, не намекает Роман Бессмертный на то, что события в Омане были ловушкой для Зеленского, чтобы держать его на крючке.

"Что произошло: они сначала втянули Ермака в закрытые переговоры. И мне это понятно. Кто участвовал в разговорах с россиянами, тот знает, что первое, что они делают, это пытаются закрыть процесс и достичь персональных договоренностей для того, чтобы потом шантажировать человека .И этот мимолетный визит в Оман, он говорит о том, что бросили наживку, которую проглотили: и Ермак, и президент Зеленский", - отметил Бессмертный.

"А дальше самое трагическое происходит - уже открутить назад ситуацию нельзя, а разговор состоялся. Там как? Записан разговор, записаны договоренности, если ты не придерживаешься этого вектора, тебя начинают шантажировать", - пояснил бывший посол.

"Что свидетельствует о том, что произошли какие-то договоренности. То, что информация была сначала выброшена о том, что встреча состоялась, потом о том, что туда прилетал Патрушев. Что третье будет выброшено? Что дальше будет?" - продолжал он.

По словам Бессмертного, дальше может появиться какое-то видео, "записка" или другая информация, которая будет компрометировать Зеленского.

"Это тот инструмент, которым всегда руководствовалась КГБшная система и нынешняя российская", - отметил бывший посол, Роман Бессмертный .