"У меня мама, ей 88, живет в Луганске", - секретарь СНБО Данилов

19 февраля, 2020, 16:23

18 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что его 88-летняя мама живет в неподконтрольном украинской власти Луганске

Об этом он рассказал в эфире одного из телеканалов, передают "Новости Донбасса".

"У меня мама, ей 88 лет, проживает в городе Луганске. Я каждый день звоню и спрашиваю, как у нее дела. Она почти каждый день плачет и хочет увидеть внуков, чтобы мы встречались и жили вместе", - сказал Данилов.

Вопрос по поводу сроков окончания войны секретарь СНБО назвал сложным и добавил, что хочет, чтобы это произошло как можно быстрее.

"Наш президент принимает все необходимые меры для того, чтобы закончить войну. Вы знаете, потому что это для нас очень сложный вопрос, который есть сегодня на территории Донецкой и Луганской областей. И нам надо в этом вопросе ставить точку", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он напомнил, что 18 февраля состоялось заседание СНБО, на котором была принята Стратегия национальной безопасности и обороны, где "четко установлены все ограничения".

"Прекращение войны не может сопровождаться тем, что Украина будет терять свои территории или суверенитет", - отметил Данилов.