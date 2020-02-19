"Тоттенхэм" - "Лейпциг": Где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В групповом раунде лондонцы заняли второе место в группе В, команда набрала 10 очков и уступила лишь мюнхенской "Баварии", которая наиграла на 16 баллов. Третье место, дающее право сыграть в Лиге Европы, занял греческий "Олимпиакос", у команды 3 пункта. Последнее место за сербской "Црвеной Звездой", у которой только 3 очка.
"Лейпциг" одержал победу в квартете G, в активе немцев 11 очков. Вторая ступень у французского "Лиона", который набрал 8 баллов. Третья ступень у соперника "Шахтера", в 1/16 финала Лиги Европы, португальской "Бенфики". Лиссабонцы набрали, так же как и российский "Зенит", который завоевал 7 очков, однако по дополнительным показателям уступил португальцам в турнирной таблице.
Лига чемпионов
1/8 финала, 1-й матч
19 февраля
"Тоттенхэм" (Англия) - "Лейпциг" (Германия)
Лондон, стадион "Тоттенхэм Хотспур"
Начало в 22:00
Трансляция на телеканале "Футбол 2"
- 10 февраля главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью решил избавиться от своих волос и подстригся наголо.
- 12 февраля сообщалось, что форвард немецкого "Лейпцига" Тимо Вернер может перейти в английский "Ливерпуль" за 60 млн евро.
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