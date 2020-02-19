 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Слуга" Бужанский проигнорировал минуту молчания в память Небесной сотни - сидя "переждал" чествование

"Слуга" Бужанский проигнорировал минуту молчания в память Небесной сотни - сидя "переждал" чествование


фото: dsnews.ua
Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский отказался почтить память минутой молчания погибших на Майдане в феврале 2014 года

Соответствующее видео опубликовал в Facebook журналист Андрей Дзиндзя.

"Максим Бужанский отказался почтить память минутой молчания погибших на Майдане", - подписал он ролик.

На видео видно, как все нардепы встали, а Бужанский продолжает с деловым видом сидеть на своем месте, потирая подбородок.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 февраля, 2020 среда

больше новостей

19 февраля, 2020 среда

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать