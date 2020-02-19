"Слуга" Бужанский проигнорировал минуту молчания в память Небесной сотни - сидя "переждал" чествование
19 февраля, 2020, 14:10
Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский отказался почтить память минутой молчания погибших на Майдане в феврале 2014 года
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