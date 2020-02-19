"Разбойник" пришел", - депутат горсовета Борисполя требует от Зеленского расследовать хищения предыдущей власти
Инцидент произошел во время выступления президента Украины Владимира Зеленского, передает Еспресо.TV.
Во время выступления Зеленского перед журналистами и руководством больницы Годунок обратился к нему с просьбой расследовать хищения средств бывшими чиновниками.
"Владимир Александрович, я понимаю, это дико будет от меня слышать, но прошу послушайте меня, пожалуйста. Я "разбойник", но я не о себе сейчас говорю, но будет странно от меня слышать... Я понимаю, что вам тогда мне наговорили, что я такой-сякой плохой. Но "разбойник" пришел просить вас, губернатора просить: пожалуйста, давайте миллионы, которые украла предыдущая райадминистрация. Чтобы мы могли построить корпус... Давайте разберемся", - сказал Годунок и заверил , что готов предоставить якобы доказательства коррупции.
Зеленский ответил, что сначала нужно достроить корпуса больницы, а затем будут разбираться с коррупцией.
"Я хочу еще раз вам сказать. Вы уже известный здесь человек благодаря мне (на этих словах все рассмеялись, - ред.)... Но вы знаете, у нас такая история, мы и не были до этого в политике. Почему? Потому что времени на разговоры нет. Мы что-то делаем, а разбираться там - это к правоохранительным органам", - сказал президент.
Годунок попросил Зеленского дать поручение по расследованию коррупции, на что тот ответил: "Так я же не правоохранительный орган".
Видео - пресс-служба президента:
(Общение Зеленского с Годунком смотрите на видео 10:35.)
- Напомним, ранее, во время официального визита в Бориспольскую многопрофильную больницу интенсивного лечения на президента накричала неизвестная женщина
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