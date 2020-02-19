"Позиция Арахамии является очень опасной", - Бессмертный о заявлении лидера "слуг народа" о том, кто начал наступление на Донбассе

19 февраля, 2020, 17:54

Не сам Арахамия придумал фразу о том, что неизвестно, кто начал наступление на Донбассе ночью 18 февраля, считает Бессмертный

Об этом дипломат Роман Бессмертный заявил в эфире программы "Вечер с Мирославой Барчук" на Еспресо.TV .

Бессмертный прокомментировал заявление лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, которое он сделал днем 18 февраля в кулуарах Верховной Рады. Арахамия тогда сказал, что еще предстоит выяснить, кто первым открыл огонь на Луганщине ночью 18 февраля.

"Если в 5 часов началось наступление, Арахамия, насколько я понимаю делал свой комментарий в 10 часов, перед началом заседания Рады. На данный момент уже было заявление штаба ООС и подробно расписана позиция журналистов. Это означает, что либо фракцию и руководителя фракции не информируют надлежащим образом, что недопустимо в такой ситуации. Или, что может быть еще такое. Мне и самому приходилось слышать в разных коридорах фразу, которая прозвучала от Арахамии. Может быть, что это намеренно было сказано для того, чтобы подразнить людей", - сказал Бессмертный

По его словам, такая позиция является очень опасной. Бессмертный убежден, что сам Арахамия придумал эту фразу, а ему ее дали другие люди. Если так, то это является совсем плохим развитием событий.