"Позиция Арахамии является очень опасной", - Бессмертный о заявлении лидера "слуг народа" о том, кто начал наступление на Донбассе
Об этом дипломат Роман Бессмертный заявил в эфире программы "Вечер с Мирославой Барчук" на Еспресо.TV .
Бессмертный прокомментировал заявление лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, которое он сделал днем 18 февраля в кулуарах Верховной Рады. Арахамия тогда сказал, что еще предстоит выяснить, кто первым открыл огонь на Луганщине ночью 18 февраля.
"Если в 5 часов началось наступление, Арахамия, насколько я понимаю делал свой комментарий в 10 часов, перед началом заседания Рады. На данный момент уже было заявление штаба ООС и подробно расписана позиция журналистов. Это означает, что либо фракцию и руководителя фракции не информируют надлежащим образом, что недопустимо в такой ситуации. Или, что может быть еще такое. Мне и самому приходилось слышать в разных коридорах фразу, которая прозвучала от Арахамии. Может быть, что это намеренно было сказано для того, чтобы подразнить людей", - сказал Бессмертный
По его словам, такая позиция является очень опасной. Бессмертный убежден, что сам Арахамия придумал эту фразу, а ему ее дали другие люди. Если так, то это является совсем плохим развитием событий.
- Напомним, что Арахамия заявил днем 18 февраля, что у него "нет достоверной информации" о том, какая из сторон начала наступление на Луганщине.
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