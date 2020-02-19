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Espreso.tvОбщество"Не президент Украины, а президент капитуляции Украины": Даниил Яневский о выступлении Зеленского относительно наступления россиян

"Не президент Украины, а президент капитуляции Украины": Даниил Яневский о выступлении Зеленского относительно наступления россиян

Украинский историк и журналист Даниил Яневский раскритиковал выступление президента Владимира Зеленского относительно наступления россиян на Донбассе, назвав голову украинского государства "президентом и рупором капитуляции"

Об этом Яневский заявил в интервью журналисту Роману Скрыпину.

"Зеленский является не президентом Украины, а президентом капитуляции Украины. И с сегодняшнего дня буду считать его рупором партии капитуляции. У нас есть партия достоинства, партия защиты Украины, ВСУ, большая часть общественных организаций, отдельные люди в политике. Но общественность - это политика капитуляции. Если вы заметили, то генерал Хомчак опроверг своего президента, Верховного главнокомандующего. Главнокомандующий Украинской армией, Вооруженными силами (Хомчак - ред.) сказал, что это война, а не какая-то провокация ", - сказал Яневский.

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Яневский также отметил, что агрессию России против Украины следует рассматривать в контексте глобального противостояния.

"Все эти события, которые сегодня состоялись, они состоятся завтра, послезавтра, в течение последующих лет. Их надо рассматривать в более широком контексте - в контексте противостояния России Западу, где мы являеммся только одним из пунктов этой тотальной войны, которую (Путин - ред. ) в 2007 году объявил в Мюнхене Запада ". - добавил Яневский.

  • Напомним, утром 18 февраля российские оккупационные войска начали наступление на участке разведения сил с применением тяжелой артиллерии и штурмовой группы.
  • Первым о наступлении россиян сообщил журналист Юрий Бутусов вопреки штабу ООС, который в 7:00 заявлял, что с начала суток 18 февраля оккупанты не проявляли огневой активности.
  • Позже штаб ООС заявил о попытке оккупантов прорвать линию разграничения и потерях со стороны Объединенных сил .
  • По данным штаба ООС, вследствие атаки россиян погиб один украинский военный , еще четверо - получили ранения.
  • Президент Зеленский назвал наступление россиян "попыткой сорвать мирный процесс" и заявил о неизменности курса на завершение войны.
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