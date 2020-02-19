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Espreso.tvОбщество"Мы не готовы к защите оружием", - нардеп-"слуга" Бардина объяснила позицию Зеленского

"Мы не готовы к защите оружием", - нардеп-"слуга" Бардина объяснила позицию Зеленского


фото: UA Rating
Народный депутат от "Слуги народа" Марина Бардина прокомментировала позицию президента Зеленского и его команды по поводу мирного урегулирования на Донбассе

Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа" Марина Бардина рассказала в эфире "Вечера с Мирославой Барчук", передает Еспресо.TV.

Мирослава попросила депутата-"слугу" Бардину прокомментировать заявление президента о "провокации" на Донбассе:

"Как вы согласовываете две позиции: с одной стороны, позицию Кислицы, который говорит о войне, 400 обстрелов и 13 погибших военных с начала 20-го года, а с другой стороны заявление президента Зеленского, который очень умиротворяюще сказал, что это просто провокация, которая не остановит мирный процесс."

"О каком мирном процессе речь идет после таких обстрелов?" - спросила ведущая.

"Мы понимаем, что это дипломатия, как со стороны президента, так и со стороны господина Кислицы. Обе они о реальном состоянии дел. Господин Кислица приводит цифры, а президент продолжает говорить о том, что мы стремимся к мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Что мы не готовы к защите оружием, хотя украинская армия сильна и даже вчера был дан достойный отпор", - заявила народный депутат.

"Я не соглашаюсь с тем аргументом, что Запад перестанет интенсивно нас защищать из-за наших стремлений мирным путем урегулировать конфликт. На самом деле Запад продолжает поддерживать нас в тех конструктивных дискуссиях, которые задает президент, в том числе и на встрече 9 декабря. Мы это видим по позициям партнеров, по контролю границы Украины", - добавила Марина Бардина.

Мирослава Барчук заметила, что Зеленский в Нормандии говорил о совместном патрулировании границы с боевиками и ОБСЕ в интервью СNN.

Бардина опровергла тезис Зеленского о совместном патрулировании границы с боевиками:

"Вероятно, шла речь о контроле границы как одном из планов, которые рассматривались миротворческими миссиями, но точно не о совместном патрулировании с боевиками. О чем сейчас идет речь - это возможность совместного патрулирования границы на оккупированных территориях, но о боевиках здесь речь не идет.:

На замечание Мирославы Барчук, что это будут "какие-то представители ОРДиЛО", Бардина ответила:

"Это не может быть кто угодно, потому что мы не можем привлекать к патрулированию людей, совершающих преступления на тех территориях".

 

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