"Мы многого не знаем о испытаниях оружия, которые проводились на оккупированной территории": Бессмертный

19 февраля, 2020, 19:26

Об этом он сказал в эфире программы "Вечер с Мирославой Барчук", передает Еспресо.TV.

"В пункте первом этих "12 шагов" есть ответ на очень многие вопросы. Совместный центр по контролю и координации - это то, на что купились очень многие люди. Там есть одна вещь, которая для многих будет открытием и подсказкой, что происходит на оккупированной территории, - это поиск радиоактивных элементов", - сказал дипломат.

Устранение радиационной опасности на Донбассе - означает, что там использовались отдельные виды ограниченного оружия.

"Вспомните заявления Путина о том, что Россия может наносить удар с применением ядерного оружия ограниченного действия. Я думаю, что мы многого не знаем с точки зрения испытаний, которые проводились на этой территории. А статистика, которая показывает количество смертей на оккупированной территории в возрасте от 40 до 54 лет растет. То есть мы не располагаем информацией, что там происходит и какие последствия этого", - добавил Бессмертный.