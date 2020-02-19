"Ман Сити" угрожают еще более жесткие санкции за финансовые махинации, - The Guardian

19 февраля, 2020, 16:16

Английскому футбольному клубу "Манчестер Сити" могут ужесточить наказание из-за нового расследования УЕФА по поводу финансовых махинаций

Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, из-за завышения сумм спонсорских контрактов в период с 2012 до 2016 года УЕФА намерена провести проверку соглашений клуба с компанией Abu Dhabi, партнерство с которой датировано 2016 годом.

В УЕФА хотят выяснить, подписаны ли контракты по реальной рыночной стоимости или владелец "Манчестер Сити" вкладывал деньги в клуб под видом коммерческого спонсорства.

Английский клуб был отстранен от участия в еврокубках за финансовые махинации и оштрафован на 30 млн евро. "Манчестер Сити" умышленно завышал выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть убытки.

Если будут найдены новые факты нарушений, наказание клуба может быть усилено.