"Ман Сити" угрожают еще более жесткие санкции за финансовые махинации, - The Guardian
19 февраля, 2020, 16:16
Английскому футбольному клубу "Манчестер Сити" могут ужесточить наказание из-за нового расследования УЕФА по поводу финансовых махинаций
Об этом сообщает The Guardian.
По информации источника, из-за завышения сумм спонсорских контрактов в период с 2012 до 2016 года УЕФА намерена провести проверку соглашений клуба с компанией Abu Dhabi, партнерство с которой датировано 2016 годом.
В УЕФА хотят выяснить, подписаны ли контракты по реальной рыночной стоимости или владелец "Манчестер Сити" вкладывал деньги в клуб под видом коммерческого спонсорства.
Английский клуб был отстранен от участия в еврокубках за финансовые махинации и оштрафован на 30 млн евро. "Манчестер Сити" умышленно завышал выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть убытки.
Если будут найдены новые факты нарушений, наказание клуба может быть усилено.
- Напомним, 14 февраля УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два следующих сезона из-за нарушения финансового fair play.
- 16 февраля стало известно, что "Манчестер Сити" из-за финансовых махинаций могут лишить титула чемпиона Англии 2014 года.
- Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл убежден, что УЕФА сделает все возможное, чтобы дисквалифицированный из еврокубков "Манчестер Сити" не вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.
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