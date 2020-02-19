"Хотят ли русские войны?" - Кислица в Совбезе ООН призвал жителей РФ подумать о будущем их страны
19 февраля, 2020, 08:17
На заседании Совбеза ООН постоянный представитель Украины Сергей Кислица перешел на русский язык. Мол, для того, чтобы его, возможно, услышали россияне, которым не безразлично настоящее и будущее
Об этом сообщает 24 канал .
Обращаясь к русским, он процитировал русского поэта Евгения Евтушенко (Гангуса) "Хотят ли русские войны".
Он прочитал такие строки:
Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тех солдат,
что под березами лежат,
и пусть вам скажут их сыны,
хотят ли русские войны.
Он обратился к представителю России Василию Небензи, подчеркнув, что ответом на вопрос о том, хотят ли русские войны, будет "парад победы" 9 мая в Москве.
"Когда мы увидим, вынесут ли его участники портреты Сталина. Того самого Сталина, которого в свое время вынесли из мавзолея, но, похоже, не из голов", - заявил Сергей Кислица.
Он завершил свое выступление вопросом к представителю России - Хотят ли русские войны.
- Заместитель министра иностранных дел Украины, представитель Украины в ООН Сергей Кислица показал миру фото убитого 18 февраля в ходе наступления русских на Донбассе военного ВСУ Максима Хитайлова.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!