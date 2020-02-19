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Espreso.tvОбщество"Хотят ли русские войны?" - Кислица в Совбезе ООН призвал жителей РФ подумать о будущем их страны

"Хотят ли русские войны?" - Кислица в Совбезе ООН призвал жителей РФ подумать о будущем их страны


фото: fb
На заседании Совбеза ООН постоянный представитель Украины Сергей Кислица перешел на русский язык. Мол, для того, чтобы его, возможно, услышали россияне, которым не безразлично настоящее и будущее

Об этом сообщает 24 канал .

Обращаясь к русским, он процитировал русского поэта Евгения Евтушенко (Гангуса) "Хотят ли русские войны".

Он прочитал такие строки:

Хотят ли русские войны?

Спросите вы у тех солдат,

что под березами лежат,

и пусть вам скажут их сыны,

хотят ли русские войны.

Он обратился к представителю России Василию Небензи, подчеркнув, что ответом на вопрос о том, хотят ли русские войны, будет "парад победы" 9 мая в Москве.

"Когда мы увидим, вынесут ли его участники портреты Сталина. Того самого Сталина, которого в свое время вынесли из мавзолея, но, похоже, не из голов", - заявил Сергей Кислица.

Он завершил свое выступление вопросом к представителю России - Хотят ли русские войны.

  • Заместитель министра иностранных дел Украины, представитель Украины в ООН Сергей Кислица показал миру фото убитого 18 февраля в ходе наступления русских на Донбассе военного ВСУ Максима Хитайлова.
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