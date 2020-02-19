"Хотят ли русские войны?" - Кислица в Совбезе ООН призвал жителей РФ подумать о будущем их страны

19 февраля, 2020, 08:17

На заседании Совбеза ООН постоянный представитель Украины Сергей Кислица перешел на русский язык. Мол, для того, чтобы его, возможно, услышали россияне, которым не безразлично настоящее и будущее

Об этом сообщает 24 канал .

Обращаясь к русским, он процитировал русского поэта Евгения Евтушенко (Гангуса) "Хотят ли русские войны".

Он прочитал такие строки:

Хотят ли русские войны?

Спросите вы у тех солдат,

что под березами лежат,

и пусть вам скажут их сыны,

хотят ли русские войны.

Он обратился к представителю России Василию Небензи, подчеркнув, что ответом на вопрос о том, хотят ли русские войны, будет "парад победы" 9 мая в Москве.

"Когда мы увидим, вынесут ли его участники портреты Сталина. Того самого Сталина, которого в свое время вынесли из мавзолея, но, похоже, не из голов", - заявил Сергей Кислица.

Он завершил свое выступление вопросом к представителю России - Хотят ли русские войны.