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Espreso.tvОбщество"Европейская Солидарность" требует от власти прекратить сдачу информационной сферы россиянам, - заявление пресс-службы

"Европейская Солидарность" требует от власти прекратить сдачу информационной сферы россиянам, - заявление пресс-службы

Несмотря на обещания властей, которая считает себя профессиональной в информационной политике, проблемы с информационным присутствием Украины на оккупированных территориях только углубились

Происходит существенное ухудшение ситуации в информационный сфере, говорится в сообщении на сайте партии.

"Европейская Солидарность" и наши депутаты в течение последних лет системно работали над поддержкой украинского контента в телерадиоэфире, сферой информационной безопасности. Сейчас видим существенное свертывание достижений предыдущих лет. Вызывает беспокойство ситуация, сложившаяся с кодировкой украинских телевизионных каналов, осуществляющих спутниковое вещание. Около  1 млн украинцев остались без украинских телеканалов.

Это информационная диверсия власти, отныне четверть украинцев живут в российском информационном пространстве, в значительной степени это касается приграничных территорий и оккупированных Крыма и Донбасса. Это представляет серьезную проблему для национальной безопасности, обеспечивает политические влияния государства агрессора.

Так же мы категорически против лишения государственной поддержки тех каналов, которые обеспечивают украинское присутствие на оккупированных территориях, в частности в Крыму. Речь идет о канале ATR, который не может нормально функционировать из-за блокирования финансирования. Уничтожен и канал иновещания для украинцев в мире. Вместо украинского информационного присутствия в мире, власти пытаются превратить иновещание в ручной государственный русскоязычный канал.

Все это требует немедленной реакции СНБО Украины, министерства культуры и других профильных органов, самоустранились от проблем информационной безопасности страны.

Во власти присутствуют так много представителей телебизнеса, а информационная сфера Украины де-факто сдается россиянам. Мы обращаемся к СНБО с требованием создать рабочую группу и разработать пошаговый план решения проблем в информационной сфере.

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