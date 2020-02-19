"Это стало возможным из-за позиции руководства государства": Вятрович о попытках дискредитации Майдана в угоду РФ

19 февраля, 2020, 11:05

Народный депутат от "ЕС" Владимир Вятрович сказал, что Россия всячески дискредитирует Революцию Достоинства

Об этом он сказал во время выступления с трибуны ВР, передает Еспресо.TV.

"Вчера в этом зале мы все вместе почтили всех погибших на Майдане 6 лет назад. Завтра мы на государственном уровне будем отмечать День памяти героев Небесной сотни. Нам важно помнить о Революции Достоинства, потому что эта память является гарантом необратимого, демократического развития нашей страны, проевропейского направления развития ", - сказал Вятрович.

Именно поэтому, по его мнению, эту память так упорно атакует Россия в течение этих шести лет.

"На этой неделе более показательно, что до сих информационных атак против Майдана присоединились пророссийские СМИ в Украине, которые распространяют информацию, которая дискредитирует Майдан, представляя их как "переворот", которые дискредитируют героев Небесной сотни. Но надо понимать, что это стало возможным из-за позиции руководства государства ", - сказал нардеп.

Он сказал, что назначение адвоката Януковича Бабикова - заместителем главы ГБР, это не только надругательство над

родственниками загблих - это и содействие к развороту в оценке Майдана, в угоду РФ.

"Более того, здесь в парламенте, депутатами ОПЗЖ зарестрован законопроект о социальной защите бойцов "Беркута", именно тех, которые убивали героев Небесной сотни. Очевидно, что именно в такой ситуации, именно на этой неделе, нам крайне требуется принятие заявления парламента, в котором было бы предоставлена четкая оценка Майдана, Революции Достоинства", - отметил Вятрович.

По его словам, такое заявление готово. Его авторами являются представители почти всех групп и фракций, кроме ОПЗЖ.

"Поэтому обращаюсь к руководству парламента: созвать внеочередную сессию для принятия этого заявления. Такую инициативу поддержит "Батькивщина" и "Голос". Убежден, что такое заявление нужно для того, чтобы продемонстрировать украинскому обществу, что для нынешнего парламента, для Украины в целом важны те ценности, за которые погибли герои Небесной сотни ", - подытожил нардеп.