"Аталанта" - "Валенсия": Где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В групповом раунде турнира "Аталанта" выступала в группе С с донецким "Шахтером", где и опередила украинцев. Итальянцы заняли второе место с 7 очками, а "Шахтер" занял третье место с 6 баллами. Последним в квартете стало загребское "Динамо", у хорватов 5 пунктов. А победу в группе получил "Манчестер Сити", англичане набрали на 14 очков.
"Валенсия" в рамках группового этапа играла в квартете H, где им удалось опередить "Челси" по дополнительным показателям, у обоих команд по 11 баллов и места в 1/8 финала ЛЧ. Третью строчку занял нидерландский "Аякс", у которого 10 баллов. А последнее место у французского "Лилля", у которого только 1 очко.
Лига чемпионов
1/8 финала, 1-й матч
19 февраля
"Аталанта" (Италия) - "Валенсия" (Испания)
Милан, стадион "Сан-Сиро"
Начало в 22:00
Трансляция на телеканале "Футбол 2"
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