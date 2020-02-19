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Espreso.tvСпорт"Аталанта" - "Валенсия": Где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов

"Аталанта" - "Валенсия": Где и когда смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов


фото: Getty Images
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" принимает испанскую "Валенсию"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В групповом раунде турнира "Аталанта" выступала в группе С с донецким "Шахтером", где и опередила украинцев. Итальянцы заняли второе место с 7 очками, а "Шахтер" занял третье место с 6 баллами. Последним в квартете стало загребское "Динамо", у хорватов 5 пунктов. А победу в группе получил "Манчестер Сити", англичане набрали на 14 очков.

"Валенсия" в рамках группового этапа играла в квартете H, где им удалось опередить "Челси" по дополнительным показателям, у обоих команд по 11 баллов и места в 1/8 финала ЛЧ. Третью строчку занял нидерландский "Аякс", у которого 10 баллов. А последнее место у французского "Лилля", у которого только 1 очко.

Лига чемпионов

1/8 финала, 1-й матч

19 февраля

"Аталанта" (Италия) - "Валенсия" (Испания)

Милан, стадион "Сан-Сиро"

Начало в 22:00

Трансляция на телеканале "Футбол 2"

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