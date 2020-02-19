 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПять государств в Совбезе ООН поддержали Украину и обвинили Россию в военной поддержке террористов "ЛДНР"

Пять государств в Совбезе ООН поддержали Украину и обвинили Россию в военной поддержке террористов "ЛДНР"


фото: www.reuters.com
Страны-члены Совета безопасности ООН Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины

Об этом заявил постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон, передает РБК-Украина.

В заявлении отмечается, что Россия осуществляет финансовую и военную поддержку самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Страны ЕС - нынешние члены Совета безопасности ООН Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Мы осуждаем незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также дестабилизации отдельных районов Донецкой и Луганской областей ", - говорится в заявлении.

  • Заместитель министра иностранных дел Украины, представитель Украины в ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза показал миру фото убитого 18 февраля в ходе наступления русских на Донбассе военного ВСУ Максима Хитайлова.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 февраля, 2020 среда

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

19 февраля, 2020 среда

18 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать