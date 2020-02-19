Пять государств в Совбезе ООН поддержали Украину и обвинили Россию в военной поддержке террористов "ЛДНР"
19 февраля, 2020, 09:11
Страны-члены Совета безопасности ООН Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины
Об этом заявил постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон, передает РБК-Украина.
В заявлении отмечается, что Россия осуществляет финансовую и военную поддержку самопровозглашенных так называемых "ДНР" и "ЛНР".
"Страны ЕС - нынешние члены Совета безопасности ООН Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Польша полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах. Мы осуждаем незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также дестабилизации отдельных районов Донецкой и Луганской областей ", - говорится в заявлении.
- Заместитель министра иностранных дел Украины, представитель Украины в ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза показал миру фото убитого 18 февраля в ходе наступления русских на Донбассе военного ВСУ Максима Хитайлова.
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