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Espreso.tvОбществоПравительство приняло постановление о социальном жилье: украинцы с низкими доходами смогут стать на учет

Правительство приняло постановление о социальном жилье: украинцы с низкими доходами смогут стать на учет


фото: dniprograd
Кабинет министров Украины принял постановление о социальном жилье, которое должно сделать более доступным жилье этого типа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Вносятся изменения в Порядок определения опосредованной стоимости аренды жилья. Согласно действующим нормам, эта величина определяется на основании ежемесячных данных о минимальном размере платы за аренду квадратного метра комнаты в общежитии.

Сейчас мониторинг данных показывает существенную разницу в цене аренды койко-места в общежитии (570 грн) и комнаты / квартиры (от 3000 и 5900 грн соответственно).

Таким образом, при доходе в размере минимальной зарплаты (4723 грн) или минимальной пенсии (1638 грн) при определении опосредованной стоимости аренды на основании данных по поводу квадратного метра комнаты в общежитии такие лица лишены права стать на социальный квартирный учет. Одновременно их доход не позволяет арендовать комнату / квартиру или дом.

Теперь лица, которые нуждаются в социальной защите и имеют недостаточный для приобретения или аренды жилья доход, смогут стать на социальный квартирный учет и дальнейшем получить социальное жилье.

Изменения коснутся тех, для кого социальное жилье является единственным местом проживания и чей среднемесячный доход ниже величины опосредованной стоимости аренды жилья и прожиточного минимума.

В основном это дети-сироты; лица с инвалидностью; люди, чье жилье признано непригодным для проживания; многодетные семьи и молодые; пенсионеры; переселенцы, чье жилье разрушено в результате вооруженной агрессии России.

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