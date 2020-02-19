Правительство приняло постановление о социальном жилье: украинцы с низкими доходами смогут стать на учет
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение.
Вносятся изменения в Порядок определения опосредованной стоимости аренды жилья. Согласно действующим нормам, эта величина определяется на основании ежемесячных данных о минимальном размере платы за аренду квадратного метра комнаты в общежитии.
Сейчас мониторинг данных показывает существенную разницу в цене аренды койко-места в общежитии (570 грн) и комнаты / квартиры (от 3000 и 5900 грн соответственно).
Таким образом, при доходе в размере минимальной зарплаты (4723 грн) или минимальной пенсии (1638 грн) при определении опосредованной стоимости аренды на основании данных по поводу квадратного метра комнаты в общежитии такие лица лишены права стать на социальный квартирный учет. Одновременно их доход не позволяет арендовать комнату / квартиру или дом.
Теперь лица, которые нуждаются в социальной защите и имеют недостаточный для приобретения или аренды жилья доход, смогут стать на социальный квартирный учет и дальнейшем получить социальное жилье.
Изменения коснутся тех, для кого социальное жилье является единственным местом проживания и чей среднемесячный доход ниже величины опосредованной стоимости аренды жилья и прожиточного минимума.
В основном это дети-сироты; лица с инвалидностью; люди, чье жилье признано непригодным для проживания; многодетные семьи и молодые; пенсионеры; переселенцы, чье жилье разрушено в результате вооруженной агрессии России.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!